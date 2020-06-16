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هجوم عنصري.. امرأة بيضاء تحطيم سيارة جارتها: عودي إلى بلدك

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امرأة بيضاء تحطيم سيارة جارتها: عودي إلى بلدك
امرأة بيضاء تحطيم سيارة جارتها: عودي إلى بلدك
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فتحي مجدي

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أظهر مقطع فيديو صادم، امرأة أمريكية بيضاء أثناء تحطيمها سيارة جارتها بالمطرقة، والصراخ عليهم "للعودة إلى المكسيك".
يأتي ذلك في خضم موجة من الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنصرية وتعامل الشرطة عقب وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأسود على يد شرطي أبيض في مينابوليس في 25 مايو الماضي.

وشاركت إيدي بيريز، صاحب السيارة، مقطع فيديو صورته شقيقتها أثناء الهجوم على سيارتها في تشاتسوورث بلوس أنجلوس الأربعاء الماضي.


وسمعت السيدة صوت الضرب في الخارج، وسارعت لتجد جارتها تهاجم السيارة.

وأظهر الفيديو المرأة البيضاء وهي تضرب باب السيارة بمطرقة وتحدق بغضب في الكاميرا التي تقوم بتصويرها. بينما يسمع صوت المرأة وهي تقول: "لقد شاهدت في الفيديو أنك تدمر سيارتي. شكرًا لك".

ثم أخذت الجارة في مهاجمتها وتدعوها إلى مغادرة الولايات المتحدة. ثم تمشي بعيدًا وتصرخ على أحد الأشخاص للاتصال بالشرطة، فردت عليها المرأة: "أنا أتصل، لا تقلقي".


وشوهدت تصويرها أيضًا وهي تدفع صناديق القمامة، وتصرخ "عد إلى المكسيك!"، وفي مقطع آخر، شوهدت المرأة البيضاء وهي تحمل ماسورة وتشتبك بالأيدي مع امرأة سوداء خارج المنزل. 

ومنذ تم تداول فيديو يوثق الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تمت مشاهدته أكثر من 8 مليون مرة.

وأخبرت السيدة التي تعرضت سيارتها للتلف على يد المرأة الببيضاء، موقع ( TMZ) الذي يختص بنشر أخبار المشاهير، أن المرأة تضايقها هو وزملائها في الغرفة منذ انتقالهم إلى الحي في عام 2019.


وأفادت الموقع أن المرأة البيضاء اعتقلت ولكن تم إطلاق سراحها في اليوم التالي بسبب القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد. بينما سعت صاحبة السيارة لجمع الأموال لمعالجة الأضرار التي لحقت بسيارتها.

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