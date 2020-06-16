توجيه من «السيسي» بشأن العمل في الهيئات القضائية

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير العدل، المستشار عمر مروان.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، حيث أوضح «راضي»، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول متابعة تكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل بالهيئات القضائية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين.


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