فيديو.. لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

16 يونيو 2020 - 04:23 م

أظهر مقطع فيديو، لحظة الهجوم على ابنة أخت أسطورة البوب مايكل جاكسون على يد امرأة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، سبع مرات، وهي تردد بعض الكلمات غير المفهومة في هجوم ذي طابع عنصري.







وشاركت ياسمين عبر صفحتها الشخصية على تطبيق "إنستجرام" صور لجراحها النازفة، وعلقت قائلة: "أدعو الله أنه إذا كان لديك أي نوع من الكراهية في قلبك تجاه السود أن يشفيك".





ويُظهر مقطع فيديو درامي لاعتقال ياسمين (25 عامًا)، وهي جالسة على الأرض بعد الهجوم الدموي الذي استهدف وجهها.





وألقي القبض في أعقاب الهجوم على أنجيلا بونيل ( 22 عامًا)، والتي اتهمت بجرائم الكراهية ومحاولة القتل بسلاح مميت، بعد القبض عليها في لاس فيجاس في 30 مايو.







وقالت إدارة شرطة لاس فيجاس متروبوليتان، إنه تم استدعاء الشرطة عقب هجوم على امرأة في الساعة 2.15 مساءً، حيث أبلغ الجيران أنهم سمعوا صراخًا عقب هجوم من قبل امرأة استخدمت لغة عنصرية.





وألقى المارة القبض على بونيل وقاموا بتقييدها في بوابة مجمع سكني قبل الاتصال بخدمات الطوارئ.





وبينما ذكرت بونيل أنها "كانت في نزهة فقط ولا تمتلك سكينًا"، أخبر شهود الشرطة أنها اتهمت ياسمين جارتها في الطابق العلوي بإثارة الضوضاء.





وأنشأت ياسمين، والتي تعمل ممرضة، صفحة لجمع بعض المال "من أجل العدالة". وتجاوزت بالفعل هدفها بجمع 15000 دولار وحصلت على ما يقرب من 22 ألف دولار.







وكتبت على موقع جمع التبرعات: "تعرضت للهجوم يوم أمس ، 30 مايو ، 2020 ، من قبل جارتي في مجمع سكني طاردتني وطعنتني عدة مرات بينما كانت تناديني ***".





وأضافت: "لم أر هذه السيدة قط قبل الحادث. كنت أتحدث مع صديقي في محادثة عندما ركضت من بعيد ثم قفزت من الطابق الثاني وقفزت فوق السياج. وبدأت تلاحقنا في الشارع".





وواصلت: "لقد تركت صديقي وبينما كنت أركض بدأت في الإصابة بنوبة ربو. ركضت إلى رجلين لكنهما لم يساعداني. كان الناس يسجلون الحادث ولكنهم لم يساعدوا. عندما أمسكت بي، أخرجت سكينًا وبدأت في طعني".







وتابعت: "بينما كنت أنزف، فقدت طاقتي أثناء محاولتي التصدي لها. أخيرًا، بدأ بعض الناس يصرخون عليها وأمسك بها رجل، وعندما حضر رجال الشرطة اعتقلوها".





وأشارت ياسمين إلى أنها تلقت المساعدة من شرطي لوقف النزيف حتى وصلت سيارة الإسعاف.





وكتبت ياسمين مستعرضة تفاصيل ما بعد الحادث المروع: "عندما ظهرت سيارة الإسعاف، نزعوا ملابسي الدموية وأجروا لي عملية نقل دم".





وتابعت: "لقد تركني هذا الحادث في حالة صدمة شديدة وأخطط لكسر عقد الإيجار الخاص بي وترك هذه الشقة"، وقالت إنها لن تتحرك بمفردها مرة أخرى.





واستطردت: "الآن أريد أن أركز على تقديم هذه السيدة إلى العدالة... ستكون هذه معركة محكمة طويلة. هذا شيء سيؤثر علي بقية حياتي".





ولا يزال بونيل رهن الاحتجاز، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 16 يونيو.



