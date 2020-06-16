» الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا

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كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و5 حالات وفاة، وشفاء 675 من الإصابة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم: "تم تسجيل 527 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 36958 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 303 حالات".

وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 675 حالة من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 28206.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي أن حالات الاصابة الـ527 السابقة تضمنت 264 لمواطنين كويتيين، والباقي تعود لجنسيات مختلفة.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2755 مسحة، ليبلغ مجموع عدد الفحوص نحو 340142.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني وتطبيق كل الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 511 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة.


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