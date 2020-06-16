صور صادمة..كويتية شهيرة في أحضان فنان أمريكي شبه عارية

16 يونيو 2020 - 03:31 م

أثارت عارضة أزياء كويتية شهيرة، موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عقب نشر صور مخلة لها رفقة فنان أمريكي، شبه عارية ويتبادلان القبلات، بعد شهر من إعلان انفصاله عن خطيبته.

وعمدت عارضة الأزياء الكويتية اللاتينية "دينيس بيدوت"، إلى نشر صور حميمية لها مع مغني الراب الأمريكي الشهير "ليل وين"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتؤكد العلاقة بينهما.

وكتبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عامًا ، على الصور التي نشرتها رفقة المغني الأمريكي :" بطريقة ما وسط كل هذا الجنون ، حدث شيء مميز".

الجدير ذكره أن "بيدوت"، هي عارضة أزياء لاتينية تحمل الجنسية الكويتية وتحظى بمتابعة مئات الآلاف على موقع "إنستجرام".

وتأتي تأكيد علاقة "بيدوت"، بعد شهر واحد فقط من انفصال "ليل واين"، عن خطيبته الأسترالية المشهورة لاتيكا توماس ، وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية .

ومن ضمن الصور التي نشرتها "بيدوت" صوراً جريئة معه وهي تقبله وتضحك ، وفي صورة أخرى وضعا رأسيهما قريبة من بعضهما البعض.

وأثارت الصور غضب النشطاء في الكويت، متبرأين منها ومن أفعالها، وطالب البعض بسحب الجنسية الكويتية منها.