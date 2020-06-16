  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيب محمد حشاد

وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة

لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

فيديو.. لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

كورونا

"أكسفورد" تعلن عن أول تجربة سريرية ناجحة لعلاج كورونا

سارة حجازي

بعد انتحار سارة حجازي... بيان من الإفتاء عن الشذوذ الجنسي

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بكورونا

عارضة الازياء الكويتية

صور صادمة..كويتية شهيرة في أحضان فنان أمريكي شبه عارية

حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

الرئيس السيسي

إعلامي : واجب علينا نعمل مدينة تحمل اسم "السيسى"

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

كورونا

دراسة صادمة: كورونا يصيب الدماغ ويتكاثر عشرة أضعاف في 3 أيام

صور صادمة..كويتية شهيرة في أحضان فنان أمريكي شبه عارية

الصفحة الأخيرة

عارضة الازياء الكويتية
عارضة الازياء الكويتية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة كويتية شهيرة تستغيث بسفارة ليبيا في دبي

#

فنان سعودي يتسبب في انهيار فنانة كويتية شهيرة على الهواء(فيديو)

#

"صور عارية ورجل أعمال".. إعلامية شهيرة تهدد بالانتحار

#

القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم

علاقة

فنانة

فنان

كويتية

عارضة أزياء

أثارت عارضة أزياء كويتية شهيرة، موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عقب نشر صور مخلة لها رفقة فنان أمريكي، شبه عارية ويتبادلان القبلات، بعد شهر من إعلان انفصاله عن خطيبته.

وعمدت عارضة الأزياء الكويتية اللاتينية "دينيس بيدوت"، إلى نشر صور حميمية لها مع مغني الراب الأمريكي الشهير "ليل وين"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتؤكد العلاقة بينهما.

وكتبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عامًا ، على الصور التي نشرتها رفقة المغني الأمريكي :" بطريقة ما وسط كل هذا الجنون ، حدث شيء مميز".

الجدير ذكره أن "بيدوت"، هي عارضة أزياء لاتينية تحمل الجنسية الكويتية وتحظى بمتابعة مئات الآلاف على موقع "إنستجرام".

وتأتي تأكيد علاقة "بيدوت"، بعد شهر واحد فقط من انفصال "ليل واين"، عن خطيبته الأسترالية المشهورة لاتيكا توماس  ، وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية .

ومن ضمن الصور التي نشرتها "بيدوت" صوراً جريئة معه وهي تقبله وتضحك ، وفي صورة أخرى وضعا رأسيهما قريبة من بعضهما البعض.

وأثارت الصور غضب النشطاء في الكويت، متبرأين منها ومن أفعالها، وطالب البعض بسحب الجنسية الكويتية منها.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا
» السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية
» القباج: أصحاب المعاشات " اهتمام الرئيس الأول"
» بعد عودة النشاط التجاري.. الثعابين احتلت المتاجر بدولة أوربية
» مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه
» فيديو مروع.. إخراج جثة سيدة من بطن تمساح
» هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين
» الموت يفجع البرلمانية المسلمة الأمريكية "إلهان عمر"
» السكة الحديد توفر كمامات بأسعار رمزية في شبابيك التذاكر
» قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة على حدود الصين والهند
» نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية