حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

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إلغاء الحج

وجه حساب تاريخ آل سعود رسالة موجعة للأكاديمي الكويتي حاكم المطيري.

وكتب الحساب على تويتر في رسالته :" أنت جاهل بمرتبة أستاذ دكتور، الحج توقف 40 مرة وعلى سبيل المثال : 316هـ بسبب الخوف من القرامطة 357هـ بسبب انتشار داء الماشري.

كما توقف في مكة 390هـ بسبب شدة الغلاء، وفي 492هـ بسبب انعدام الأمن.

وأوضح الحساب أنه يجوز تعطيل الفريضة لأسباب كبرى كتفشي الوباء وفقدان الأمن وشرعاً حفظ النفس مقدم على الحج .

جاء هذا في رده على الأكاديمي الكويتي حاكم المطيري الذي كتب قائلا :" تعطيل الحج بذريعة كورونا هو ما حذر منه "مؤتمر الأمة" في بيانه المنشور بتاريخ 27 مارس منذ بداية ظهور الوباء.

 وأضاف المطيري أنه كان فرض مشروع التغريب   والإلحاد في أرض الحرمين الشريفين باسم الترفيه تمهيدا لمثل هذا المنكر العظيم الذي هو من أوضح صور الصد عن سبيل الله، بحسب قوله.


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