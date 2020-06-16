قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

16 يونيو 2020 - 01:47 م

قالت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء إن مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة، أمس ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف أثناء ملء وتشغيل السد.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن بيان للوزارة أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسئولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد.

وبحسب سبوتنيك عربي فإن الوزارة أضافت في بيانها أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.

وتابعت إن الفِرق القانونية ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماع ثلاثيّ بين الوزراء برئاسة إثيوبيا.

يأتي هذا عقب تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، بأنه سيتم اتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات سد النهضة.