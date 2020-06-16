تخلصي من 6 كيلو جرامات من وزنك بهذه الطريقة

16 يونيو 2020 - 01:02 م

ارتبط العزل المنزلي بزيادة الوزن خاصة مع إغلاق النوادي وصالات الألعاب كإجراء احتراز وقائي لمنع تفشي فيروس" كورونا" المستجد.

وأشار خبراء إلي أنه من الممكن أن ببعض النصائح التخلص من 6 كيلو جرامات شهريا بإتباع النصائح التالية :

1- اتباع نظام غذائي خال من الدهون كالاعتماد علي البروتين وهو متعدد المصادر كالدواجن واللحوم والبيض، بالإضافة إلي الألياف.

2- تناول وجبات خفيفة بين الوجبات كثمر فاكهة أو زبادي خالي الدسم أو خضراوات .

3- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي حتى ولو مجرد أعمال منزلية بمدة متواصلة تنشط حركة الجسم .

4- النوم من 7 إلى 9ساعات فقلة النوم تسبب إفراز هرمونات الجوع والتوتر .