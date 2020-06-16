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تخلصي من 6 كيلو جرامات من وزنك بهذه الطريقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

الدهون

خضروات

الوزن الزائد

ارتبط العزل المنزلي بزيادة الوزن خاصة مع إغلاق النوادي وصالات الألعاب كإجراء احتراز وقائي لمنع تفشي فيروس" كورونا" المستجد.

وأشار خبراء إلي أنه من الممكن أن ببعض النصائح التخلص من 6 كيلو جرامات شهريا بإتباع النصائح التالية :

1-      اتباع نظام غذائي خال من الدهون كالاعتماد علي البروتين وهو متعدد المصادر كالدواجن واللحوم والبيض، بالإضافة إلي الألياف.

2-      تناول وجبات خفيفة بين الوجبات كثمر فاكهة أو زبادي خالي الدسم أو خضراوات .

3-      ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي حتى ولو مجرد أعمال منزلية بمدة متواصلة تنشط حركة الجسم .

4-      النوم من 7 إلى 9ساعات فقلة النوم تسبب إفراز هرمونات الجوع والتوتر .    


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