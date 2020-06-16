  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

إعلامي : واجب علينا نعمل مدينة تحمل اسم "السيسى"

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

كورونا

دراسة صادمة: كورونا يصيب الدماغ ويتكاثر عشرة أضعاف في 3 أيام

منصات صواريخ

إسرائيل تزود عدد الرؤوس النووية التي بحوزتها إلى 90 رأسا

الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

أشرف السعد: قررت العودة فورا لمصر.. بدل دفني في تلاجة

أشرف السعد: قررت العودة فورا لمصر.. بدل دفني في تلاجة

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

البورصة

9 مليارات جنيه أرباح البورصة في بداية تعاملات اليوم

ترجمة " الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

ترجمة "الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

الدكتور محمود المتنبي رئيس جامعة عين شمس

بـ33 مليونا .. أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي "كورونا"

دراسة صادمة: كورونا يصيب الدماغ ويتكاثر عشرة أضعاف في 3 أيام

صحة وتغذية

كورونا
كورونا
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

دراسة هامة: نقع الكمامة في ماء الملح يمنع تسرب "كورونا"

#

دراسة صادمة.. الصيف لن يوقف فيروس كورونا

#

الحكومة ستعلن عن حزمة قرارات مهمة بشأن عيد الفطر

#

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

اصابة

الدماغ

فيروس كورونا

التكاثر

مع زيادة عدد الإصابات في العالم وتخطي حاجز الـ 8 ملايين الأيام الماضية، كشف دراسة عن أن فيروس كورونا قادر على إصابة الدماغ ثم التكاثر داخل الخلايا، مع زيادة مستويات الفيروس عشرة أضعاف في غضون 3 أيام.
وحسب صحيفة «نيويورك بوست» بحثت الدراسة في الآثار العصبية المحتملة للمرض عن طريق حقن الفيروس في أدمغة مزروعة من المختبر، والتي يجري تطويرها من الخلايا الجذعية البشرية.

وقال توماس هارتونج، الأستاذ في كلية «جونز هوبكنز بلومبرج» للصحة العامة: «من المهم حقا معرفة أن أثمن عضو لدينا يمكن أن يتأثر مباشرة بالفيروس».
وكشف التقرير عن أن هارتونج وفريقه اكتشفوا أنه بمجرد دخول الفيروس الخلايا العصبية في الأدمغة الاصطناعية، يطلق نسخا من نفسه. واكتُشف أن مستويات الفيروس تزداد 10 أضعاف في 3 أيام فقط.

ولكن الدراسة لم تتمكن من إثبات ما إذا كان الفيروس يمكن أن يتجاوز حاجز الدم في الدماغ، الذي يحمي العضو من العديد من الفيروسات والمواد الكيميائية، كما أنه يمنع العدوى في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من أن الأدمغة المزروعة في المختبر تشترك في العديد من الميزات مع الخصائص الحقيقية، إلا أنها تفتقر إلى حاجز الدم في الدماغ، وفقا للتقرير.

وقال هارتونغ للصحيفة: «لم يظهر بعد ما إذا كان فيروس سارس قد اجتاز هذا الحاجز أم لا، ولكن من المعروف أن الالتهابات الحادة، كما لوحظ لدى مرضى كوفيد-19، تجعل الحاجز يتفكك».

وقال التقرير إن إجراء المزيد من الأبحاث حول التأثيرات العصبية للفيروس، قد تكون لها آثار مهمة على علاج المرضى.

وإذا كان الفيروس يصيب الدماغ، فبعض الأدوية لن تكون فعالة لأن منها ما لا يستطيع تجاوز حاجز الدم، وفقا للتقرير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد عودة النشاط التجاري.. الثعابين احتلت المتاجر بدولة أوربية
» مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه
» فيديو مروع.. إخراج جثة سيدة من بطن تمساح
» هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين
» الموت يفجع البرلمانية المسلمة الأمريكية "إلهان عمر"
» السكة الحديد توفر كمامات بأسعار رمزية في شبابيك التذاكر
» قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة على حدود الصين والهند
» نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم
» الكويت: مغادرة 1160 مواطنا مصريا البلاد عبر 8 رحلات جوية
» دولة أوربية تكشف معلومات صادمة عن علاقة "السلمون" بكورونا
» طلاب الفرق النهائية بالجامعات يطالبون بحل غير التواجد باللجان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية