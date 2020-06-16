» قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة على حدود الصين والهند

16 يونيو 2020 - 12:13 م

أسفرت اشتباكات وهجوم على حدود الصين والهند عن مقتل ضابط وجندين هنديين ووقوع إصابات بين الطرفين حسبما أعلن الجيش الهندي.

وأضاف الجيش الهندي في بيان له أن مواجهة عنيفة حدثت مساء أمس أسفرت عن وقوع الضحايا لافتا إلي أن من بين القتلى ضابط برتبة عقيد .

وأشار البيان إلي أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين الطرفين في محاولة لتهدئة الأوضاع، حسبما نشرت "جلوبال تايمز" المحلية.

علي الجانب الآخر قالت الخارجية الصينيةإن الجانب الهندي انتهك بشكل خطير التوافق بين البلدين من خلال عبور الحدود بصورة غير مشروعة مرتين وتنفيذ هجمات استفزازية علي الجنود الصينيين مما تسبب في وقوع اشتباكات خطيرة .

جدير بالذكر أن هذه المرة الأولي منذ عام 1975 تحدث هذه الاشتباكات بين الهند والصين في مواجهات عسكرية تؤدي إلي وقوع قتلى علي الحدود بين البلدين .