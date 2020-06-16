مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

16 يونيو 2020 - 12:03 م

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد ابو ظبي إن معظم إن لم يكن جميع النخبة في الخليج ساهمت في تعميق الخلاف الخليجي.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر قائلا :" وأعتقد إنك أنت انخرطت كغيرك في تأجيج الخلاف الخليجي ولست بأفضل منهم وكنت مصطفا مع طرف ضد بقية الأطراف بل هذا ينطبق على معظم إن لم يكن كل أكاديمي ومثقف خليجي رغم ادعاء البعض منهم بالحياد والترفع.

وتابع في رده: ثم أن تقف مع وطنك في خلاف جوهري أفضل سياسيا وأخلاقيا مليون مرة من موقف حياد زائف.

جاء هذا في رده على الأكاديمي والباحث في شئون الخليج عبد الله باعبود، الذي كتب قائلا :" من المؤسف أن ينخرط المفكر والأكاديمي والمثقف في تأجيج الخلافات الخليجية-الخليجية والخليجية مع دول الجوار وفي شق الصفوف وإثارة النعرات والفتن.. ليس هذا بدورهم وماذا تركوا للمنافقين والمطبلين والذباب"؟

وأضاف باعبود : " شيء متوقع وغير مستغرب أن يرد ويثور ويهاجم المنافقين والمطبلين والذباب والدبابير علي هكذا تغريدة كونهم فرحانين بانحدار و بانحطاط الآخرين إلى مستواهم ويلعبوا في ساحتهم ويستعملوا مصطلحاتهم ونفس أسلوبهم ولكن غير المتوقع والمستغرب ردود غيرهم".

وعلق أحد رواد تويتر :" من يُطلق عليهم "النُخبة" هم أحد أسباب "النكبة" في الخليج .. يُفترض من هؤلاء النخب بما فيهم الأكاديميين، أن يكونوا هم صوت العقل والحكمة، لكن لا، ليس هنا.. لم يُعد هنالك فرق بين النخب المختلفة وما تفضلتم بذكره من ذباب الكتروني ومطبلين والمنتفعين من الأزمات".