» دولة أوربية تكشف معلومات صادمة عن علاقة "السلمون" بكورونا

16 يونيو 2020 - 11:23 ص

أعلن المكتب الصحفي للحكومة النرويجية أن بلاده – من أكبر منتجي السمك- أنها ستزود الصين بمعلومات فورية عن فحصها لأسماك السلمون بعد اكتشاف آثار لفيروس كورونا المستجد، في نقاط بيعها ببكين.

وأضاف وزير الثروة السمكية النرويجي إميل إنجيغريبتسين أن السلطات الصينية المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات الغذائية اتصلت بنا، وطلبوا معلومات فورية عن مخاطر العدوى خلال عمليات تحضير سمك السلمون الطازج.

وأوضح أننا نريد أن نعطي جوابا كاملا في أسرع وقت ممكن، لتقليل الآثار السلبية على صادراتنا.

وكانت صحيفة بكين ديلي قد أفادت في وقت سابق أن محلات السوبر ماركت والمتاجر في العاصمة الصينية توقفت عن بيع سمك السلمون بعد أن عثرت على علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قسم المأكولات البحرية الرئيسي في سوق شينفادي في بكين، ووجدت العينات على خشبات تقطيع الأسماك داخل المحلات.

يذكر أن النرويج بحسب إحصائيات عام 2019، تورد قرابة 24 ألف طن من السلمون للصين.