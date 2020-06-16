  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

أشرف السعد: قررت العودة فورا لمصر.. بدل دفني في تلاجة

أشرف السعد: قررت العودة فورا لمصر.. بدل دفني في تلاجة

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

البورصة

9 مليارات جنيه أرباح البورصة في بداية تعاملات اليوم

ترجمة " الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

ترجمة "الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

الدكتور محمود المتنبي رئيس جامعة عين شمس

بـ33 مليونا .. أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي "كورونا"

الجندي

سيدنا عمر حفظ البقرة في 10 سنوات ومعظمهم لم يحفظ القرآن

عودة عبدة الشيطان في هذه الدولة.. واعتقال 42 رجلا وامرأة

عودة عبدة الشيطان في هذه الدولة.. واعتقال 42 رجلا وامرأة

تبرعوا بأعضائهم.. الملك سلمان يمنح 234 سعوديا هذا الوسام

تبرعوا بأعضائهم.. الملك سلمان يمنح 234 سعوديا هذا الوسام

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

أول تعليق من محافظ الدقهلية عن تبرعه ببلازما المتعافين

فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الصفحة الأخيرة

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إصابة فنانة شهيرة بفيروس كوورنا

#

ابنة فريد شوقي: هذا أغرب ما فعله الصيدلي حين أخبرته إني مصابة بكورونا

#

بعد أن طلقها زوجها .. إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا

#

فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض نفسى خطير

أعلنت الفنانة العراقية ميس كمر، إصابة مواطنتها الفنانة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.

ونشرت ميس كمر، صورة الفنانة فوزية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة بالقول: "دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدي".


كما حرص الفنان العراقي إحسان دعدوش، على دعم فوزية بالدعاء، حيث قال عبر صفحته الرسمي على موقع "فيس بوك": "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، اللهم إنك على كل شيء قدير".


وتابع إحسان: "الشفاء العاجل للفنانة القديرة فوزية حسن وذلك لإصابتها بفيروس كورونا، دعواتنا لها بالشفاء العاجل بإذن الله والشفاء لكل المرضى والمصابين وتقديم لهم كل الاهتمام والرعاية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السكة الحديد توفر كمامات بأسعار رمزية في شبابيك التذاكر
» قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة على حدود الصين والهند
» نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم
» الكويت: مغادرة 1160 مواطنا مصريا البلاد عبر 8 رحلات جوية
» دولة أوربية تكشف معلومات صادمة عن علاقة "السلمون" بكورونا
» طلاب الفرق النهائية بالجامعات يطالبون بحل غير التواجد باللجان
» بالأرقام.. الصحة تعلن عن مرضى كورونا بالعزل المنزلي ومستشفيات الوزارة
» 4 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في قطر
» داعية إسلامي شهير يقترح قراءة الفاتحة للأخ "شارون"
» رئيس وادي دجلة يحرج قناة الزمالك على الهواء
» رئيس سموحة يحرج الزمالك: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية