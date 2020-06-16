فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة العراقية ميس كمر، إصابة مواطنتها الفنانة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.



ونشرت ميس كمر، صورة الفنانة فوزية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة بالقول: "دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدي".

ونشرت ميس كمر، صورة الفنانة فوزية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة بالقول: "دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدي".