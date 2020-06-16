» طلاب الفرق النهائية بالجامعات يطالبون بحل غير التواجد باللجان

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متابعات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

الفرق النهائية


في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وزيادة حالات الإصابة الأيام الماضية، طالب عدد من الطلاب الفرق النهائية بالجامعات بالتفكير في إجراء جديد للامتحانات غير التواجد في اللجان عن طريق تقديم بحث أسوة بالفرق الأخري أو تدشين منصة لكل فرقة وامتحان إلكتروني. 

وعبر الطلاب عن مخاوفهم من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهم لساعات فى مكان واحد وبأعداد كبيرة، لافتين إلى أن بعض هؤلاء الطلاب مغتربون وكانوا يقضون فترة الامتحانات فى المدن الجامعية التى تحولت إلى أماكن للحجر الصحى، ما ينذر بكارثة تحول دون حضورهم، أو تكلفتهم أموالا طائلة حال استئجار غرف لهم، حيث يستحيل على غالبيتهم السفر يوميا ذهابا وإيابا، كما يزيد من المخاطر عليهم.

وأضاف الطلاب أن هناك العديد من البدائل يمكن اتخاذها، مثل إجراء الاختبارات إلكترونيا عن طريق منصات تخص كل كلية، أو عن طريق تقديم أبحاث علمية فى كل مادة يكون لها درجة، أو غيرها من البدائل التى سبق وتم طرحها.

وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، استعداد الجامعة لامتحانات التيرم الثانى لطلاب السنوات النهائية، والتى تبدأ أول يوليو المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وأعد قطاع التعليم والطلاب بالجامعة الجدول الزمنى لامتحانات الطلاب، وتم وضع خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.


وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية تتضمن مراعاة جميع المعايير التى تحقق السلامة للجميع، من خلال تطبيق مسافات التباعد وسط إجراءات احترازية مشددة من تعقيم وتهوية، وخاصة فى الكليات ذات الكثافة العددية، مؤكدا أن الجامعة حريصة أشد الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب والعاملين بالجامعة أثناء انعقاد الامتحانات.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة آخذين فى الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب لحماية الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هناك تعليمات للمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع الوجه والقفازات داخل لجان الامتحانات، وتوقيع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص، ويراعى انصراف الطلاب بتسلسل ونظام ودون تدافع أو تزاحم، ويغادر الطلاب الحرم الجامعى فور انتهاء الامتحانات، ولا يسمح بالتجمعات، مع وجود مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة إجباريًا لدخول الامتحانات، كما ستقوم الجامعة بإجراء الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول إلى الجامعة، وتعقيم القاعات قبل وبعد كل امتحان، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية لجميع الكنترولات.

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