» بالأرقام.. الصحة تعلن عن مرضى كورونا بالعزل المنزلي ومستشفيات الوزارة

16 يونيو 2020 - 11:00 ص

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشئون الرعاية العاجلة والطوارئ، إن المستشفيات التي تقدم خدمات لمرضى فيروس كورونا المستجد، هي مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وبعض المستشفيات الخاصة، وبعض مستشفيات القوات المسلحة، بالإضافة إلى العزل المنزلي.

وعن أعداد المصابين بالمستشفيات الحكومية ضارب وديع في الأرقام مع الإعلامي عمرو أديب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مؤكدا أن عددهم 12 ألف مريض، فضلًا عن 8 آلاف حالة عزل منزلي، فيما راجعه أديب في الرقم وقال له: "يعني عندنا 22 ألف مصاب بالمستشفيات الحكومية، و8 آلاف في العزل المنزلي"، فرد عليه: "أه.. يبقى كده 30 ألف".

وأشار وديع إلى أنه يوجد في مستشفيات وزارة الصحة فقط 32 ألف سرير.

وتابع: "النهاردة كان مترددي على مستشفيات وزارة الصحة حوالي 191233 شخصا، وهم مترددون ممكن يكونوا عندهم حاجة تانية، ما هو مش كل العيانين كورونا".