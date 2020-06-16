بـ33 مليونا .. أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي "كورونا"

16 يونيو 2020 - 10:39 ص

أعلن الدكتور محمود المتنبي رئيس جامعة عين شمس عن افتتاح أول مستشفى ميداني في مصر بتكلفة 33 مليون جنيه منها 27 مليون جنيه من الجامعة مع دعم البنك المركزي مع مساهمة شركات تبرعت بالأسرة والأثاث الطبي.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد" أن المستشفى الذي افتتحه رئيس الوزراء تم بناؤه علي قطعة أرض خلف الجامعة تبلغ مساحتها 4500 متر ، لتلبية أي احتياج وبدأ العمل فيه بداية يونيو الجاري وتم إنجازه في 15 يوما تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مع مساهمات صندوق تحيا مصر وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلي أن سعة المستشفي 171 سريرا منها 11 سرير رعاية مركزة والهدف منها استقبال حالات " كورونا " المتوسطة والتي لا تحتاج رعاية مركزة وستكون جاهزة منذ بعد غد الخميس .