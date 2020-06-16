عودة عبدة الشيطان في هذه الدولة.. واعتقال 42 رجلا وامرأة

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إيران

عبدة الشيطان

محافظة مازندران

عتقال 28 رجلا

14 امرأة

مع التطور السريع في العمليات المعرفية، وتسارع وتيرة السوشيال ميديا غاب عن الأنظار ما يعرف بـ" عبدة الشيطان"، والتي عادت مجددا في إيران.

الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي كتب على حسابه في تويتر :"أعلن رئيس القضاة في محافظة مازندران بشمال ايران، اعتقال 28 رجلا و 14 امرأة في منطقة مرزان اباد تشالوس بتهمة "عبادة الشيطان".

 وقال إن الرجال كانوا ينشطون " في مجموعة تسمى "أوميد أزادانديش" في مرزان آباد وتم القبض عليهم بتهمة "إقامة الحفلات وعبادة الشيطان" .

يذكر أن معتنقي الانضمام لعبدة الشيطان تتخطى الأمور لديهم، ما فوق الطقوس، والتي تصل إلى ارتكاب جرائم جنائة.

وفي السنوات الماضية ارتكب بعض عبدة الشيطان جرائم قتل عديدة، والتي هزت العالم، حيث تبين أن من  يقف وراءها هم "عبدة الشيطان".

وكان أغرب هذه الجرائم فتاتين في الأرجنتين أقدمتا على قتل والدهما خلال طقوس شيطانية ثم أكلتا أجزاء من وجهه.

 وفي روسيا استدرج 4 شباب أصدقاءهم المراهقين إلى الغابة ثم قاموا بطعن كل منهم 666 طعنة، وهو الرقم الذي يرتبط بالشيطان، ثم طهوا جثتهم على النار لتناولها، بالإضافة إلى دفن امرأة حية في إيطاليا.


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