تبرعوا بأعضائهم.. الملك سلمان يمنح 234 سعوديا هذا الوسام

16 يونيو 2020 - 10:26 ص

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا بمنح 234 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وجاء تكريم الملك سلمان، بمنح الوسام، لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أسماء المتبرعين والمتبرعات، الذين حازوا تكريم الملك سلمان.

كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أمرا ملكيا بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة .

من جانبه ثمن النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي، مؤكدا أن النيابة العامة تحظى بدعم كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام.

وأضاف المعجب أن هذا الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من مقامه الكريم.