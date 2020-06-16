إعلامي : واجب علينا نعمل مدينة تحمل اسم "السيسى"

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خالد أبو بكر

أون


طالب الإعلامي خالد أبو بكر، بإطلاق اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحدى المدن تخليدًا لاسمه ، قائلًا: " الراجل اللى بيلف الشوارع ليل نهار بقاله 6 سنين، مفيش شارع واحد باسمه".

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون": "الرئيس السيسى افتكر المشير طنطاوى والشهيد هشام بركات وافتكر شهداء الشرطة والجيش ولكن مفيش واحد في مصر افتكر الرئيس السيسى بميدان ولا شارع باسمه".

وتابع: "هو أكيد مش هيقول، لذا يجب أن نفكر نحن في أن يكون هناك ميدان أو شارع باسمه، آن الأوان ان يكون هناك مكان وميدان أو مدينة كبيرة يطلق عليها اسم عبد الفتاح السيسى، واقسم بالله يستحق ذلك، هذا عرفان بالجميل، وحق وله وواجب علينا، مكسبه المعنوي بعد الشقا ووجع القلب".

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