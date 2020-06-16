بـ33 مليونا .. أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي "كورونا"
سيدنا عمر حفظ البقرة في 10 سنوات ومعظمهم لم يحفظ القرآن
عودة عبدة الشيطان في هذه الدولة.. واعتقال 42 رجلا وامرأة
تبرعوا بأعضائهم.. الملك سلمان يمنح 234 سعوديا هذا الوسام
أول تعليق من محافظ الدقهلية عن تبرعه ببلازما المتعافين
السودان: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة
الأهرامات بناها كائنات فضائية لتوليد الكهرباء
داعية إسلامي شهير يقترح قراءة الفاتحة للأخ "شارون"
تفاصيل مكالمة محمد صلاح مع شريف منير
2000 امرأة يكشفن مفاجأة عن الرجال الأكثر جاذبية لدى النساء
إيمان هاني
ظهر
فجر
03:13
شروق
04:55
12:01
عصر
15:39
مغرب
19:06
عشاء
20:36