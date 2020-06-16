تفاصيل مكالمة محمد صلاح مع شريف منير

16 يونيو 2020 - 09:16 ص

كشف الفنان شريف منير، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من اللاعب الدولي محمد صلاح، الذي قام بدعمه ومساندته في واقعة التنمر التي تعرضت لها بناته، قائلا:" قال لي أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل".







وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه كان في غاية السعادة عقب المكالمة التي دارت بينه وبين محمد صلاح.







وتابع: "إحنا عمرنا ما تكلمنا ولكن هو أصيل، لأنه سعى وجاب رقمي وكلمني وأعطاني طاقة إيجابية، كانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر في الخارج ،وحاجة كبيرة بالنسبة ليا ".

