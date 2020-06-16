» رئيس وادي دجلة يحرج قناة الزمالك على الهواء

أحمد عادل شعبان
على الرغم من هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على وزير الرياضة بعد قرار استئناف النشاط الرياضي واعتباره تدخلا غير مقبول في كرة القدم ، إلا أن ماجد سامي رئيس وادي دجلة كان له رأي آخر أعلنه عبر قناة الزمالك.
وقال "سامي" في مداخلة مع برنامج زملكاوي مع طارق يحيى: وزير الرياضة لم يخطئ والتزم باختصاصه.
وأضاف: وزير الرياضة أعلن عودة النشاط الرياضي وهذا هو اختصاصه فعلا أما بشأن عودة الدوري من عدمها فتلك مسألة سوف تحسمها الأندية في اجتماعها مع اللجنة الخماسية.
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