» رئيس وادي دجلة يحرج قناة الزمالك على الهواء

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الزمالك

على الرغم من هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على وزير الرياضة بعد قرار استئناف النشاط الرياضي واعتباره تدخلا غير مقبول في كرة القدم ، إلا أن ماجد سامي رئيس وادي دجلة كان له رأي آخر أعلنه عبر قناة الزمالك.

وقال "سامي" في مداخلة مع برنامج زملكاوي مع طارق يحيى: وزير الرياضة لم يخطئ والتزم باختصاصه.

وأضاف: وزير الرياضة أعلن عودة النشاط الرياضي وهذا هو اختصاصه فعلا أما بشأن عودة الدوري من عدمها فتلك مسألة سوف تحسمها الأندية في اجتماعها مع اللجنة الخماسية.

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