» مواطنون يسمعون أصواتا مرعبة تصدر من مسجد بالكويت .. وهذا السر وراؤها

16 يونيو 2020 - 08:26 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو يوثق أصواتا مرعبة تصدر من أحد المساجد بمنطقة الزهراء بعد منتصف الليل.



وشعر مواطنون بالرعب جراء هذه الأصوات وقام أحدهم بإبلاغ الشرطة لتحضر دورية أمنية إلى المكان لاستطلاع الأمر.



وكشف الصحفي الكويتي حمد السريع ما حدث قائلا: مواطن وثق بالفيديو سماع أصوات عند الساعه 30؛2 بعد منتصف الليل من مسجد في الزهراء ق 8. الدوريات توجهت للمسجد وضبطت مواطن كويتي م 1996 قام بكسر باب مسجد الشايع وتشغيل الميكرفون والتحدث بكلمات غير مفهومه. الشرطة احالة المواطن الي الطب النفسي لوجود ملف له. وقت(9؛5) مساءا..

