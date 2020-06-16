موسى: انتظروا قرارا مهما اليوم

16 يونيو 2020 - 08:21 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى ،أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين سيعلن اليوم قرارا مهما للمواطنين بشأن بطاقات التموين، معقبا :" انتظروا قرار مهم اليوم".







وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "اقترحت من قبل صرف الكمامات على بطاقات التموين والآن توجد استجابة من وزارة التموين".







ووجه "موسى"، الشكر لوزير التموين مؤكدا أن القرار الرسمي سيعلن اليوم بخصوص طرح الكمامات على بطاقة التموين.







أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

