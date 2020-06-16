» شقيق شيرين عبد الوهاب لصاحبة شائعة طلاقها: عرفنا مين اللي زقك

16 يونيو 2020 - 08:17 ص

شن محمد عبد الوهاب - شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب - هجوما شرسا على متابعة تدعى "ابتهاج العبدلي" بعد ترويجها الأحاديث عن طلاق شيرين.



ونشر شقيق شيرين تغريدة لابتهاج تعبر فيها عن إعجابها وامتنانها لياسر خليل - مدير أعمال شيرين السابق -



وعلق قائلا: هي دي اللي مفهماكم أنها بتحب شيرين أهي طبعا كده الناس المحترمة عرفت مين اللي زققها على حسام وعلينا بطلو قرف بقي خلاص بقيتو مكشوفين واتفضحتو.



وأضاف: يا جماعة البنت دي مش صادقة ومحدش يصدقها مكالمة حسام وشيرين امبارح كانت تحذير بأدب واحترام مش حب فيكي زي ما بتقولي وبعدها اتعملك بلوك من تويتر شيرين وحسابك اتقفل وإدارة شيرين بتحذر أي حد هيتخطي حدوده وهيعمل كبير على الفانز هيبقي ده مصيره وانتي ولا ليدر ولا حاجة.





