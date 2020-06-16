الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن خبرا صادما

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور محمد خالد - مدير العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة المشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي - إصابته بفيروس كورونا.
وقال في تصريحات صحفية: حسيت بمية نار بتجري في جسمي .. ودا نفس العرض اللي شوفته في المرضى.
وتابع: شكيت إن عندي كورونا وعزلت نفسي وأجريت مسحة واتضح فعلا إني مصاب بالفيروس وحاليا أنا باخد دوا وعازل نفسي بعيد عن الزملاء والمرض.
وأضاف: على أي حال أرجو من الناس أن تنتبه وأرجو الشفاء للفنانة رجاء الجداوي ولكل المرض.
ظهر12:01 م
فجر
03:13
شروق
04:55
ظهر
12:01
عصر
15:39
مغرب
19:06
عشاء
20:36