الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن خبرا صادما

16 يونيو 2020 - 06:14 ص

كشف الدكتور محمد خالد - مدير العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة المشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي - إصابته بفيروس كورونا.



وقال في تصريحات صحفية: حسيت بمية نار بتجري في جسمي .. ودا نفس العرض اللي شوفته في المرضى.



وتابع: شكيت إن عندي كورونا وعزلت نفسي وأجريت مسحة واتضح فعلا إني مصاب بالفيروس وحاليا أنا باخد دوا وعازل نفسي بعيد عن الزملاء والمرض.



وأضاف: على أي حال أرجو من الناس أن تنتبه وأرجو الشفاء للفنانة رجاء الجداوي ولكل المرض.



