مرتضى لوزير الرياضة: قول للناس السر اللي مخليك عايز ترجع الدوري

16 يونيو 2020 - 06:05 ص

أكد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - أن وزير الرياضة أشرف صبحي يصر على عودة الدوري ليسمح للأهلي بالحصول على لقب هذا الموسم بعد عدم تحقيقه أية ألقاب.



وقال في تصريحات لقناة الزمالك: ن نكمل الدوري ليخرج وزير الرياضة ويقول أنه يرغب في عودة الدوري لكي يحصل الأهلي على لقب لأنه لم يحصد أي لقب هذا الموسم، الدوري لن يعود وشوفوا مين هيروح يلعب.



وأضاف: هل جماهير الأهلي ستفرح عند إصابة أي لاعب بـ كورونا؟ الكورونا لا تفرق بين الأهلي والزمالك وغيره. كيف تريدون عودة الدوري؟ هذا لن يحدث.





وأردف: لسنا مثل الخرفان وقرارات الكرة تخص رؤوساء الأندية وليس الحكومة يا وزير الرياضة أتعجب بشدة مما قاله.



