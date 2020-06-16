  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رجاء الجداوي

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن خبرا صادما

مرتضى منصور

مرتضى لوزير الرياضة: قول للناس السر اللي مخليك عايز ترجع الدوري

الشيح حاتم الحويني

نجل الحويني يثير الجدل بتدوينة مثيرة عن سارة حجازي

داليا البحيري

أول تعليق لداليا البحيري على إصابة زوجي بكورونا

كورونا في مصر

اللجنة العلمية لـ"كورونا" تكشف سر ارتفاع الوفيات

سد النهضة

السودان تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

محمد شاكر وزير الكهرباء

الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

عسكري بريطاني رفيع: كورونا خرج من المختبر الصيني

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

مرتضى لوزير الرياضة: قول للناس السر اللي مخليك عايز ترجع الدوري

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة للعالقين بالخارج: اللي عايز يرجع هنرجعه

#

"الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا

#

وزير الإعلام :اللي عايز كورونا يحضن و يبوس

#

وزير سابق يحرج مرتضى منصور بتعليق ناري

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور  - رئيس نادي الزمالك - أن وزير الرياضة أشرف صبحي يصر على عودة الدوري ليسمح للأهلي بالحصول على لقب هذا الموسم بعد عدم تحقيقه أية ألقاب.

وقال في تصريحات لقناة الزمالك: ن نكمل الدوري ليخرج وزير الرياضة ويقول أنه يرغب في عودة الدوري لكي يحصل الأهلي على لقب لأنه لم يحصد أي لقب هذا الموسم، الدوري لن يعود وشوفوا مين هيروح يلعب.

وأضاف: هل جماهير الأهلي ستفرح عند إصابة أي لاعب بـ كورونا؟ الكورونا لا تفرق بين الأهلي والزمالك وغيره. كيف تريدون عودة الدوري؟ هذا لن يحدث.


وأردف: لسنا مثل الخرفان وقرارات الكرة تخص رؤوساء الأندية وليس الحكومة يا وزير الرياضة أتعجب بشدة مما قاله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شريف منير: "مش هسامح حد.. وهذا ما قاله لي محمد صلاح"
» "آل الشيخ" يوجه رسالة ساخرة للنادي الأهلي.. هذا ما قاله
» الغذاء والدواء الأمريكية تحظر علاج كورونا بعقار الملاريا
» ماذا قال أحمد أبو الغيط عن أزمة سد النهضة ؟
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. تعرف على التفاصيل
» بالأسماء.. مستشار الصحة يعلن المحافظات الأكثر احتواءًا للفيروس
» مقتل 24 جنديًا في هجوم مسلح بمالي
» الأزهر: الانتحار من الكبائر ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة
» أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا
» اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين
» البرلمان يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية