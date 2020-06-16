» "آل الشيخ" يوجه رسالة ساخرة للنادي الأهلي.. هذا ما قاله

16 يونيو 2020 - 12:30 ص

عقب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما تم تداوله عن الهدايا والتبرعات التي قدمها للنادي الأهلي، خلال فترة رئاسته الشرفية للقلعة الحمراء.



ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "والله أنا خايف الأسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجة".

