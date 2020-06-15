اتهمها بـ"التقصير".. ترامب: سنقلص جنودنا في ألمانيا لـ25 ألفا

15 يونيو 2020 - 11:50 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إن بلاده ستخفض عدد جنودها المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا.



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، في البيت الأبيض، حيث اتهم ترامب ألمانيا بـ"التخلف في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأوضح أن على ألمانيا ديونا للناتو تقدر بمليارات الدولار، وتساءل: " إذا كانوا لن يدفعوا لماذا نبقي جنودنا هناك؟".

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن ترامب أمر بسحب 9500 جندي من ألمانيا، من أصل 34 ألفاً و500.

ولم يصدر البيت الأبيض أي بيان في حينه حول قرار ترامب.

تجدر الإشارة أن العلاقات الألمانية مع روسيا أثرت سلبا على علاقة برلين مع واشنطن.