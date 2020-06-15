  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد شاكر وزير الكهرباء

الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

فواتير الكهرباء

متحدث الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة يعلن رسميًا عودة الدوري المصري

عسكري بريطاني رفيع: كورونا خرج من المختبر الصيني

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

المحمول

استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي للانتحار‎

صورة بيان الصحة

«الصحة» تسجل أعلى معدل يومي لضحايا ومصابي كورونا

ارشيفية

أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا

علاج كورونا

بشرى سارة بمصر.. علاج ناجح لـ"كوورنا" وشعبة الأدوية تتوسع في إنتاجه

عمر كمال

القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين

كورونا

طريقة جديدة لاكتشاف الإصابة بكورونا بدون PCR

السودان.. العثور على مقبرة جماعية‎ لـ"مجزرة العليفون"

عرب وعالم

السودان
السودان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا

أعلنت النيابة العامة السودانية، الإثنين، العثور على مقبرة جماعية لطلاب في الخدمة العسكرية الإجبارية، قتلوا بنيران أمنية عام 1998، والتي تعرف إعلاميا باسم "مجزرة العليفون".
وقال النائب العام، تاج السر الحبر، إنه تم العثور على مقبرة جماعية لطلاب الخدمة الوطنية الإلزامية والتي عرفت "بمجزرة العليفون"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف: "تم العثور أيضا على الشهود، والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سنضع الملف أمام القضاء".
والسبت، نقلت وسائل إعلام محلية أن السلطات نبشت مقبرة جماعية بمقابر حي "الصحافة" جنوبي الخرطوم، تضم رفات قتلى "مجزرة العليفون" التي وقعت في 2 أبريل/ نيسان 1998، بعد إطلاق عناصر أمنية النار على فارين من معسكر الخدمة الإجبارية في منطقة العليفون، شرقي الخرطوم وقتلت العشرات.
وتوفي بعض الفارين غرقًا بعد تدافعهم صوب نهر النيل قرب المعسكر بمنطقة العليفون، لكن لم يعرف على وجه الدقة عدد ضحايا المجزرة.
وفي سياق متصل، تسلمت السلطة القضائية 5 دعاوى جنائية من النيابة العامة أبرزها المرتبطة بـ"انقلاب 1989" والمتهم فيها الرئيس السابق، عمر البشير وآخرون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989" وتوليه السلطة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الحبر، في تصريحات صحفية، إعادة فتح التحقيق في جرائم الحرب بإقليم دارفور (غرب)، وإصدار أوامر اعتقال لمتهمين جدد.
وقال الحبر، في تصريحات صحفية، إن النيابة وجدت "إشكاليات كبيرة بتحريات لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، المشكلة من قبل نظام البشير عام 2004".
وأضاف: "التحقيق في جرائم دارفور لم يكن مكتملا من عدة جوانب".
واستدرك: "لذا أعدنا ترتيب إجراءات التحقيق من 3 رؤساء نيابة مشهود لهم بالكفاءة".
ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماذا قال أحمد أبو الغيط عن أزمة سد النهضة ؟
» بالأسماء.. مستشار الصحة يعلن المحافظات الأكثر احتواءًا للفيروس
» مقتل 24 جنديًا في هجوم مسلح بمالي
» الأزهر: الانتحار من الكبائر ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة
» البرلمان يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
» إلغاء ترخيص عقار "كورونا" بأمريكا
» اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين
» تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
» الحكومة اللبنانية منددة بالفساد: أقوى من الدولة
» كورونا.. انخفاض إصابات نيويورك رغم إعادة فتح الولاية
» 10 وفيات و112 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية