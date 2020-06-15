استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي للانتحار‎

15 يونيو 2020 - 10:00 م

قال الدكتور حسن مهدى، استاذ الطب النفسي، أن استعمال الموبايل لساعات طويلة قد يؤدي للتفكير في الانتحار، مشيرًا أنه يجب التعاون فى أعمال المنزل من جميع أفراد الأسرة.



وأضاف الدكتور حسن مهدي خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز" الإثنين 15 يونيو، أن الإصابة بالفيروسات يصاحبها حالة اكتئاب، مشيرًا إلى أن هناك أبحاث حول فيروس كورونا أكدت أنه يصيب بالاكتئاب لحامله. موضحا أن الحركة الجسمانية مهمة للتصدي للاكتئاب والألعاب الجماعية والمسلية هامة جدًا فى فترة الحظر، كما نصح بضرورة ممارسة الرياضة فى المنزل والمشاركة الأسرية فى ممارسة الرياضة .

