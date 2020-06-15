أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، وفاة قائد المقاتلة المنكوبة التي سقطت في إنجلترا.





جاء هذا في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حيث كشف العثور على قائدة المقاتلة من طراز "F-15C Eagle"، التي تحطمت في إنجلترا اليوم.

وقال الجناح الـ48 لقوات المقاتلات الأمريكية، في بيان نشرته عبر "تويتر": "تم العثور على مقاتلة F-15C Eagle المنكوبة، وجرى تأكيد مقتله".

وأضاف البيان: "إن ذلك خسارة مأساوية لأفراد الجناح الـ48 للمقاتلات، ونعرب عن أعمق تعازينا لأسرة الطيار وسرب المقاتلات الـ493".

وذكر الجناح الـ48 لقوات المقاتلات أن الجيش الأمريكي لن يكشف عن اسم الطيار حتى إبلاغ كل أقاربه بمقتله.

وأفاد البنتاجون، في وقت سابق من الاثنين، بتحطم طائرة مقاتلة من نوع "F-15C" في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انجلترا، مؤكدا أن مصير الطيار غير معروف ودون ذكر سبب تحطم الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد.



