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الحكومة اللبنانية منددة بالفساد: أقوى من الدولة

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قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الإثنين، "إن الفساد في بلاده بات أقوى من الدولة.

جاء هذا أثناء إعلانه بدء الحرب على الفساد"، مشيرا أن "منظومة الفساد صارت أقوى من الدولة نفسها".

وفي كلمة أمام الهيئات الرقابية في السراي الحكومي وسط بيروت، بثها إعلام محلي، شدد دياب على أن "الفساد سبب وصول البلد إلى حالة انهيار (..) ومنظومة الفساد صارت أقوى من الدولة نفسها".

وأشار إلى أن "المعركة ضد الفساد ستكون صعبة وطويلة، وسنتعرّض لحملات سياسية وتخوين وشتائم".

وقال إنه "لا يجوز أن تبقى إدارة الدولة في الوضع الذي تعيشه وهناك أحاديث كثيرة عن صفقات وفساد وهدر واهتراء في الدولة".

وتوجه دياب إلى الهيئات الرقابية قائلاً: "لا شيء سيوقفنا عن خوض المعركة التي سنتابعها يوميًا".

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية، منذ أيام، تحركات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الواحد في السوق السوداء (غير رسمية) الأحد، إلى 3970 ليرة.

والسبت، اعتبر دياب أن الأحداث التي شهدتها بلاده مؤخرا، بمثابة "محاولة انقلاب على الحكومة"، مؤكدا أن تلك المحاولة "سقطت ولم تنجح في تعميق الأزمة".

ومنذ 17 أكتوبر 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة دياب في 11 فبراير الماضي. 

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