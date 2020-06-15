» 10 وفيات و112 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

سجلت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين، 10 وفيات و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 7 وفيات و109 إصابات سجلت أمس الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 777 والإصابات إلى 11031، في عموم البلاد.

في المقابل، أكد رئيس لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، تماثل 129 مصابا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7735، فيما يعالج 39 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وكان سلطات البلاد أعلنت السبت عن تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.



