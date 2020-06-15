"الأسد" يعترف بالأخطاء لأول مرة

15 يونيو 2020 - 05:32 م

اعترف رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، لأول مرة ببعض الأخطاء التي وقع فيها حزبه الحاكم "حزب البعث" خلال مسيرته، ما تسبب في تراجع دوره في بعض المراحل".

وأوضح الأسد، في كلمة مكتوبة لأعضاء حزب البعث الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 19 يوليو المقبل: أن أخطاء حزب البعث الحاكم تسببت في تغييب الكوادر ذات الكفاءة، قائلا: "مسيرة الحزب لم تخل من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الأحزاب والتي أدت لتراجع دوره في بعض المراحل".

وأضاف أن "تلك الأخطاء أدت إلى تغييب الكوادر ذات الكفاءة عن ممارسة حقها وواجبها في الترشح والانتخاب والمشاركة في إيصال القيادات الكفؤة لتمثيلها في المواقع الحزبية أو في المؤسسات الوطنية المنتخبة".

كما أوضح الأسد أنه "لا بد من القيام بأهم إجراء يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها، وهو توسيع مشاركة القواعد الحزبية في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب".

وكان بشار الأسد أصدر مرسوما مؤخرا يقضي بإعفاء رئيس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه، وتكليف حسين عرنوس بدلا منه، وكلف الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية، وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس وزراء جديد.