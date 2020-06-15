» إصابات كورونا في قطر تتخطى الـ 80 ألف و76 وفاة

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الصحة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 80876، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 76".

كما سجلت الوزارة تعافي 1783 شخصا، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 58681 حالة.

وتم إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 238 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاد بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية، وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم الاختلاط.


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