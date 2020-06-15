وزيرة الهجرة عن تعذيب المصريين بليبيا:مش هيعدي على خير

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محمد فضل- متابعات

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وزيرة الهجرة

عقبت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على تعليق نيابي حول مقطع فيديو لاعتداء على مصريين في ليبيا، وأكدت أن "الفيديو مش هيعدي على خير".

ونقلت "بوابة الأهرام" عن الوزيرة قولها: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج"، وذلك في معرض ردها على النائب، مهدي العمدة، الذي تحدث عن فيديو متداول يتعرض فيه عمال مصريون لإهانات على يد "ميليشيات إرهابية" في ليبيا.

وأكدت الوزيرة مكرم أثناء مشاركتها في اجتماع للجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ، أن بلادها "لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية للمواجهة".

وقالت في السياق ذاته: "ما أقوله ليس شعارات وإنما حقيقة"، مذكّرة بالضربة الجوية على مواقع الإرهابيين التي ردت بها الدولة على جريمة "داعش" في حق المصريين في ليبيا.

وضربت الوزيرة مثلا آخر، يتمثل في تحرك سلطات بلادها "من أجل إنهاء أزمة الصيادين المختطفين في اليمن، حتى وصلوا لأرض الوطن".


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