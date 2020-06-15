بطل مسلسل الاختيار يعلن إصابته و10 من أسرته بكورونا

أعلن الفنان الشاب علاء عرفة، إصابته و10 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وسرد «عرفة»، خلال مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل تجربته مع المرض، والأعراض التي ظهرت عليه وقت إصابته بالفيروس، وطرق الإصابة به عن طريق العين والأنف والفم، كما طمأن محبيه علي حالته الصحية.

وأكد، أنه بخير هو وعائلته، وفي طريقهم للشفاء من الفيروس بعد ظهور المسحات ونتائج التحاليل بشكل أكثر من جيد، بحسب قوله.

والجدير بالذكر، أن علاء عرفة، شارك في مسلسل الاختيار، للمخرج بيتر ميمي، بطولة الفنان أمير كرارة، حيث جسد شخصية الملازم أول «عبدالرازق».