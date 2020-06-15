السعودية تسجل الحصيلة الأضخم لإصابات كورونا في يوم واحد

كشفت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل عدد الإصابات الأضخم لفيروس كورونا اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 4507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كأكبر حصيلة في عدد الإصابات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين: "تم تسجيل 4507 إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا حادا، لليوم الثاني على التوالي، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 132048 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 1101".

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة 1658 إلى العاصمة الرياض، و413 إلى جدة، و389 في مكة المكرمة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة 43147 ، منها 1897 حالة حرجة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3170 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد المتعافين من العدوى 87890 شخصا.

وتسجل الوزارة لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا حاد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت أمس 4233 إصابة جديدة، و40 حالة وفاة.



