في 7 مناطق سياحية.. مصر تستعد لاستقبال مواطني السعودية

15 يونيو 2020 - 02:40 م

بداية من أول يوليو المقبل تستعد مصر لفتح سمائها لأجل استقبال الطيران الدولي، والسياحة لمواطني المملكة في 3 محافظات هي : (جنوب سيناء، وشمال سيناء، ومرسى مطروح) والتي تضم 7 مناطق سياحية .

وتعد محافظة جنوب سيناء أهم مدن مصر السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ، ومدينة رأس سدر، ومدينة دهب، ونويبع، وطابا.

أما محافظة مرسى مطروح تضم جزءا كبيرا من الساحل الشمالي، والذي يضم مدينة العلمين، ومرسى مطروح، ومدينة سيوة.

كما تضم المدن السابقة فنادق على أرقى مستوى وأغلبها يعرفها السياح والمسافرون في السعودية، بالإضافة إلى مطارات مجهزة لاستقبال الطائرات وبعيدة تماما عن المناطق المكتظة بالسكان.