تعاني من دوالي الساقين.. إليك الحل

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الفلفل الحلو
الفلفل الحلو
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متابعات- أمينة عبد العال

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زيت اللوز

عسل النحل

الفلفل الحلو

تعاني الكثير من السيدات من دوالي الساقين ويلجأن إلى الأطباء لعلاجها كما يبحثن عن الوصفات الطبيعية للتخلص من آلامها إلا أنه أحيانا كثيرة لا تحقق النتيجة المرجوة منها.

وأشار الخبراء إلي أنه من الممكن استخدام وصفة طبيعية من الفلفل الحلو الذي يساعد علي تهدئة الأوردة بخلطه مع العسل وزيت اللوز .

ويتم تحضير الخلطة بمزج ملعقتي طعام من بودرة الفلفل الحلو مع نصف كوب من عسل النحل الطبيعي وكوب من زيت اللوز .

ولتحضير الخليط يتم وضع العسل في وعاء ويوضع الوعاء في وعاء آخر يحتوي علي الماء الساخن ويعد أن يذوب تماما يضاف إليه الفلفل و زيت اللوز ويوضع المزيج علي النار حتى يمتزج ويترك ليبرد لمدة 10 دقائق ثم يسكب في عبوة يتم إغلاقها بإحكام ويستخدم كدهان مرتين يوميا مع التدليك .


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