إعلامية لبنانية شهيرة لبن سلمان : أهنئك على إزالة هذا الإجرام

15 يونيو 2020 - 02:05 م

وجهت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تهنئتها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على قرار إزالة اسم السلطان العثماني سبيمان القانوني من أحد شوارع الرياض.

وأضافت معلوف على حسابها في تويتر :" أسمى التهاني لمقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولأهلنا في الرياض ولكل العرب حيث تمت اليوم إزالة اسم المجرم سليمان القانوني من شوارع الرياض وستزال كل أسماء القتلة الأتراك من مدننا العربية".

وقالت أيضا : " ستبقى الفظائع الإنسانية التي ارتكبها العثمانيون من قتل الآلاف من المصريين والعرب في مذابح جماعية، وتعليق جثث قادة المماليك في الشوارع بينهم طومان باي في القاهرة وقادة الثورة العربية في ساحة الشهداء في بيروت ونهب المنازل والمتاجر والتمثيل بجثث القتلى ماثلة أمامنا".

وكانت إزالة اسم سليمان القانوني قد أثارت ردود فعل واسعة ، حيث شن الأمير السعودي سطام بن خالد هجوما على الحكومة التركية وأنها سرقت قطع من الحجر الأسود ووضعتها على ضريح سليمان القانوني.

وكتب الأمير السعودي قائلا : " صدقتوا فلا أحد يستطيع أن يمحو التاريخ، مادمتم تتكلمون عن التاريخ".

وتساءل الأمير السعودي :" فسؤالي لماذا سرقتم قطع من الحجر الأسود ومقتنيات الرسول والآثار الإسلامية؟ هل هذه أفعال أبطال؟ أعيدوا قطع الحجر الأسود الموضوعة على ضريح سليمان القانوني وأحد مساجدكم فهي ملك للمسلمين جميعاً وليست ملك لأحد سلاطينكم".