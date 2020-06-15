  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لينا الفيشاوي

بعد الضجة.. صديق لينا الفيشاوي يحذف صورها العارية (صور)

خالد الجندي

الجندي: الملائكة مبتهزرش وتسجل كل مخالفة

السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تواصل الصعود الجنوني

في 7 مناطق سياحية.. مصلا تستعد لاستقبال مواطني السعودية

في 7 مناطق سياحية.. مصر تستعد لاستقبال مواطني السعودية

سد النهضة

شكري: إذا استمرت إثيوبيا في تعنتها سنلجأ إلي هذا الأمر

المغامسي

«رحمة وشهوة»..المغامسي يغرد عن القُبْلة

بن سلمان

إعلامية لبنانية شهيرة لبن سلمان : أهنئك على إزالة هذا الإجرام

الأهلي و الزمالك

الأعلى للإعلام يحتوي أزمة قناتي الاهلي والزمالك

الطبيبة المتوفاه

أصرت على علاج والدها فماتت.. رواية مبكية لوالدة الطبيبة المتوفاة

أديب

أديب: "إحنا لسه تاتا تاتا خطي العتبة"

الأعلى للإعلام يحتوي أزمة قناتي الاهلي والزمالك

الحياة السياسية

الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الأعلى للأعلام": أنهينا الأزمة الدائرة بين الأهلي والزمالك

#

قرار عاجل من «قطونيل» قبل اجتماع الأعلى للإعلام

#

الكشف عن تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بسبب "نيوتن"

صدى البلد

مكرم محمد احمد

عصام فرج


أنهى المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، الأزمة الدائرة بسبب الشكاوى المتبادلة بين قناتي الأهلي والزمالك بداعي التجاوزات المهنية.

وروي عصام فرج، الأمين لعام للمجلس الأعلى للإعلام، خلال برنامج "الماتش" علي قناة "صدى البلد"، تفاصيل إنهاء الأزمة، قائلا: "المجلس كان يتجه لمعاقبة قناتي الأهلي والزمالك ولكن جلسة أمس دفعته، لفتح صفحة جديدة".

وأضاف: "كلاهما كان يقول إنه الضحية ولكنهما معترفين بالأخطاء، وسنعاقبهما إذا تكرر هذا الأمر".

وأكد عصام فرج، أن ممثلي قناتي الأهلي والزمالك، تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية في المرحلة المقبلة، معقبا: "ما حدث كان يستحق إلغاء ترخيص بث القناتين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأزهر: من يستخدم كمامة مرتين آثم شرعا
» تحطم طائرة حربية أمريكية "إف 15"
» البابا يحتفل بالعيد 23 لسيامته الأسقفية
» وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت
» مفاجأة يكشف الطب الشرعي عن وفاة "بروكس" الضحية الجديدة للشرطة الأمريكية
» مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية
» فنان شهير يعلن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا": الوضع أسوأ
» فنانة شهيرة تعلن إصابة زوجها بـ كورونا: ادعولي عشان كنت مخالطة له
» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده
» فنانة شهيرة تحرج شقيقتها الفنانة: دمك لزج .. وهكذا ردت عليها
» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية