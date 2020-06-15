الأعلى للإعلام يحتوي أزمة قناتي الاهلي والزمالك

15 يونيو 2020 - 01:28 م





أنهى المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، الأزمة الدائرة بسبب الشكاوى المتبادلة بين قناتي الأهلي والزمالك بداعي التجاوزات المهنية.







وروي عصام فرج، الأمين لعام للمجلس الأعلى للإعلام، خلال برنامج "الماتش" علي قناة "صدى البلد"، تفاصيل إنهاء الأزمة، قائلا: "المجلس كان يتجه لمعاقبة قناتي الأهلي والزمالك ولكن جلسة أمس دفعته، لفتح صفحة جديدة".







وأضاف: "كلاهما كان يقول إنه الضحية ولكنهما معترفين بالأخطاء، وسنعاقبهما إذا تكرر هذا الأمر".







وأكد عصام فرج، أن ممثلي قناتي الأهلي والزمالك، تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية في المرحلة المقبلة، معقبا: "ما حدث كان يستحق إلغاء ترخيص بث القناتين".

