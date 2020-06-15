  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد " صلاح" الـ 28

«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد "صلاح" الـ 28

تركي الحمد

تركي الحمد: هذا ما يجري في السعودية حاليا

أنقذ عبد الناصر من محاولة اغتيال.. والسادات لم يأخذ بنصيحته في حادث المنصة

أنقذ عبد الناصر من محاولة اغتيال.. والسادات لم يأخذ بنصيحته في حادث المنصة

فيفا يحتفل بـ" صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

فيفا يحتفل بـ"صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

إنجي مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلمانية ترفض إجراء مسحة طبية رغم إصابتها بكورونا.. السبب مهم

نوال السعداوي: في طفولتي جدتي أخبرتي بقتلها جدي

نوال السعداوي: في طفولتي جدتي أخبرتني بقتلها جدي

الإعلامي سيد علي

سيد علي منتقدا الإبراشي: أنا مش تبع حد ومحدش بيسندني

عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

لإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر :"دي خيانة و أنا مش هسكت"

«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد "صلاح" الـ 28

الرياضة

«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد " صلاح" الـ 28
«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد " صلاح" الـ 28
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فيفا يحتفل بـ"صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

#

في عيد ميلاده .. صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟ .. هكذا أجاب المقربون منه

#

فى عيد ميلاده الـ 70.. معلومات لا تعرفها عن "على جمعة"

#

فى عيد ميلادها الـ71.. القصة الكاملة لخلع شهيرة الحجاب والعودة إليه

فيفا

محمد صلاح

ساويرس

ليفربول

أسر ياسين

شارك محبو النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تهنئته في عيد ميلاده الـ 28، بالإضافة إلى ناديه والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

واحتفل نادى ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد نجمه المصرى محمد صلاح، الذى يتم عامه الثامن والعشرين اليوم، حيث ولد فى 15 يونيو 1992.

ونشر الحساب الرسمى للنادى عبر موقع "إنستجرام"، صورة له وهو يحمل دورى أبطال أوروبا، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للملك المصرى".

كما احتفل فيفا بعيد ميلاد صلاح، حيث كتب على حسابه في تويتر : "عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق.. الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28، كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق".

رجل الأعمال نجيب ساويرس هنأ صلاح أيضا قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا بطل عيد ميلادي معاك النهاردة وتعيش دايما رافع راسنا وعلم مصر مرفر فوقك".

بينما هنأ الفنان آسر ياسين صلاح بطريقته، حيث نشر صورته التي أثارت السوشيال ميديا قبل عام، وهو يحاكي صلاح عندما رفع آسر ياسين نجله على هيئة سمكة اصطادها صلاح قائلا: "في عيد ميلاد المو أحب أفكره مين بيصطاد أحسن".

ويتزامن عيد ميلاد صلاح هذا العام مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، حيث هددت الأزمة لاعب المنتخب الوطني، بإلغاء الموسم الكوري في إنجلترا بعدما كان يمني نفسه برفع كأس بريميرليج بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة.

وقد سادت حالة من الإحباط على أندية ولاعبي الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما تعالت بعض الأصوات التي طالبت بإلغاء الموسم الكروي في إنجلترا.

 وبدأت إشكالية تتويج الريدز بلقب الدوري من عدمه، قبل أن يتم الاستقرار على استئناف الموسم بعد تحسن الأوضاع في إنجلترا.

كما تمكن صلاح من اجتياز أزمة الحجر المنزلي، حيث حافظ النجم المصري على قواعد ناديه وإجراءات الحكومة البريطانية بالبقاء في المنزل وممارسة التمارين البدنية للحفاظ على لياقته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحطم طائرة حربية أمريكية "إف 15"
» البابا يحتفل بالعيد 23 لسيامته الأسقفية
» وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت
» مفاجأة يكشف الطب الشرعي عن وفاة "بروكس" الضحية الجديدة للشرطة الأمريكية
» مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية
» فنان شهير يعلن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا": الوضع أسوأ
» فنانة شهيرة تعلن إصابة زوجها بـ كورونا: ادعولي عشان كنت مخالطة له
» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده
» فنانة شهيرة تحرج شقيقتها الفنانة: دمك لزج .. وهكذا ردت عليها
» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها
» إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية