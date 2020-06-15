«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد " صلاح" الـ 28

15 يونيو 2020 - 01:12 م

شارك محبو النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تهنئته في عيد ميلاده الـ 28، بالإضافة إلى ناديه والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

واحتفل نادى ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد نجمه المصرى محمد صلاح، الذى يتم عامه الثامن والعشرين اليوم، حيث ولد فى 15 يونيو 1992.

ونشر الحساب الرسمى للنادى عبر موقع "إنستجرام"، صورة له وهو يحمل دورى أبطال أوروبا، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للملك المصرى".

كما احتفل فيفا بعيد ميلاد صلاح، حيث كتب على حسابه في تويتر : "عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق.. الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28، كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق".

رجل الأعمال نجيب ساويرس هنأ صلاح أيضا قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا بطل عيد ميلادي معاك النهاردة وتعيش دايما رافع راسنا وعلم مصر مرفر فوقك".

بينما هنأ الفنان آسر ياسين صلاح بطريقته، حيث نشر صورته التي أثارت السوشيال ميديا قبل عام، وهو يحاكي صلاح عندما رفع آسر ياسين نجله على هيئة سمكة اصطادها صلاح قائلا: "في عيد ميلاد المو أحب أفكره مين بيصطاد أحسن".

ويتزامن عيد ميلاد صلاح هذا العام مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، حيث هددت الأزمة لاعب المنتخب الوطني، بإلغاء الموسم الكوري في إنجلترا بعدما كان يمني نفسه برفع كأس بريميرليج بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة.

وقد سادت حالة من الإحباط على أندية ولاعبي الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما تعالت بعض الأصوات التي طالبت بإلغاء الموسم الكروي في إنجلترا.

وبدأت إشكالية تتويج الريدز بلقب الدوري من عدمه، قبل أن يتم الاستقرار على استئناف الموسم بعد تحسن الأوضاع في إنجلترا.

كما تمكن صلاح من اجتياز أزمة الحجر المنزلي، حيث حافظ النجم المصري على قواعد ناديه وإجراءات الحكومة البريطانية بالبقاء في المنزل وممارسة التمارين البدنية للحفاظ على لياقته.