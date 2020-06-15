  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد " صلاح" الـ 28

«كوميكسات ساخرة وتخطي أزمات» في عيد ميلاد "صلاح" الـ 28

تركي الحمد

تركي الحمد: هذا ما يجري في السعودية حاليا

أنقذ عبد الناصر من محاولة اغتيال.. والسادات لم يأخذ بنصيحته في حادث المنصة

أنقذ عبد الناصر من محاولة اغتيال.. والسادات لم يأخذ بنصيحته في حادث المنصة

فيفا يحتفل بـ" صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

فيفا يحتفل بـ"صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

إنجي مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلمانية ترفض إجراء مسحة طبية رغم إصابتها بكورونا.. السبب مهم

نوال السعداوي: في طفولتي جدتي أخبرتي بقتلها جدي

نوال السعداوي: في طفولتي جدتي أخبرتني بقتلها جدي

الإعلامي سيد علي

سيد علي منتقدا الإبراشي: أنا مش تبع حد ومحدش بيسندني

عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

عملية جراحية عاجلة لملك المغرب

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

لإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر :"دي خيانة و أنا مش هسكت"

احذري هذه الأطعمة تعجل من شيخوختك

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"هرمون السعادة".. احصل عليه من هذه الأطعمة

#

تخلص من مشاكل القولون العصبي بالابتعاد عن هذه الأطعمة

#

صور.. شرب السائل المنوي يقي من «كورونا»

#

تخلصي من النحافة بتناول هذه الأطعمة

الشيخوخة

الالبان

الخبز الابيض

السكر الابيض

يبحث الرجال والنساء باستمرار عن أي أطعمة أو منتجات تخفي علامات التقدم بالسن إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن هناك بعض الأطعمة قد تعجل من ظهور هذه العلامات نتيجة لاتحاد البروتين أو الدهون مع السكر ما يسبب تلف الخلايا لذلك يجب الابتعاد عنها. 

ومن أهم هذه الأطعمة:

1-  السمن المهدرج ويمكن استبداله بالسمن الطبيعي ويفضل زيت الزيتون .

2-  البطاطس المقلية ويمكن استبدلها بالبطاطس الحلوة أو المسلوقة .

3-  السكر الأبيض ويمكن استبداله بالعسل .

4-   الخبز الأبيض ويمكن استبداله بالخبز الأسمر .

5-  الألبان حيث يفضل التقليل منها والاعتماد علي مصادر كالسيوم أخري لأنها تسبب الإجهاد التأكسدى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحطم طائرة حربية أمريكية "إف 15"
» البابا يحتفل بالعيد 23 لسيامته الأسقفية
» وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت
» مفاجأة يكشف الطب الشرعي عن وفاة "بروكس" الضحية الجديدة للشرطة الأمريكية
» مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية
» فنان شهير يعلن تدهور حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا": الوضع أسوأ
» فنانة شهيرة تعلن إصابة زوجها بـ كورونا: ادعولي عشان كنت مخالطة له
» نجل شوبير يظهر في مكان غير متوقع بعد أزمة تسريب عقده
» فنانة شهيرة تحرج شقيقتها الفنانة: دمك لزج .. وهكذا ردت عليها
» أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها
» إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مقتل أمها و ذبحها عمدا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية