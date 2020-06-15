» البابا يحتفل بالعيد 23 لسيامته الأسقفية

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الإسكندرية

البابا تواضروس

البابا شنودة

يزامن اليوم العيد الـ23 لسيامة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أسقفا عاما علي البحيرة منذ عام 1997..

وقدم العديد من رجال الكنيسة التهاني للبابا أبرزهم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق الذي كتب علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: "لقد شاءت العناية الإلهية أن تتم سيامتنا في 15 يونيو 1997 مع الأنبا سوريال والأنبا غبريال ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة شاء فأقامكم عليها قائدا حكيما عاملا بروحه القدوس الذي فيكم في أصعب فترات التاريخ التي يمر بها العالم ومصرنا الغالية وكنيستنا المقدسة فتم فيكم القول "شايل جبل وماشي علي حبل" حسبما نشرت "الوطن" .

جدير بالذكر أنه نظرا للإجراءات الاحترازية التي نادت بها الحكومة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد غلق المساجد والكنائس، لذلك توقفت العظة الأسبوعية كل يوم أربعاء ، وتم الاستعاضة عنها بتقديم رسائل يومية مصورة تعرض علي القنوات القبطية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة علي فيس بوك. 


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