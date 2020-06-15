» وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت

15 يونيو 2020 - 11:28 ص

فارق شاب مصري الحياة في مطار الكويت الدولي، أمس الأحد، قبل أن تقلع به طائرته للعودة إلى مصر، عقب إصابته بسكتة قلبية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية فإن الشاب يدعى "م.ر"، والذي كان بصدد مغادرة الأراضي الكويتية على متن إحدى الرحلات المتوجهة إلى مصر، إلا أنه وقبل إقلاع الطائرة بساعة فارق الحياة.

وأكد مصدر أمني أنه تم إبلاغ رجال الأدلة الجنائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتحرك رجال الأمن والمسعفون لمعاينته، إلا أنه فارق الحياة، جراء تعرضه لسكتة قلبية.