الجندي: الملائكة مبتهزرش وتسجل كل مخالفة

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دي إم سي

الأوقاف


أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالي يعرف كل ما يدور داخل قلب وعقل الإنسان، وكل ما سيقوم به الإنسان من خلال أحاديث النفس. 

وأضاف "الجندى"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي أم سي": " الملائكة لا تعلم هذه الأحاديث ووظيفتها تسجيل كل ما يصدر من إنسان من أفعال".

وتابع: "الملائكة لا تعرف إلا الثواب والخطأ، أو الصدق والكذب، ولا يعرفون المزاح أو الهزار ، معقبا: "الملائكة مبتهزرش وتسجل كل مخالفة".

وواصل: "كل كلمة يقولها الإنسان، تكتب عليه، وتسجل في سجلاته، وسيحاسب على مخالفة الحق، والله سبحانه وتعالى هو من يفصل فى هذه الأمور، الملك يكتب ولا يعلم ما فى القلوب والحساب عند الله".

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