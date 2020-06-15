رد قوي من عبلة الكحلاوي على شائعة وفاتها

15 يونيو 2020 - 10:21 ص









ردت الدكتورة عبلة الكحلاوي مديرة مؤسسة الباقيات الصالحات، علي شائعة وفاتها التي انتشرت الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.







وأضافت "الكحلاوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة: "الأشجار لا تموت إلا واقفة لذلك لم أغضب من هذه الشائعة علي الإطلاق".





وتابعت: "أما قرأت شائعة وفاتي قولت لك الحمد مهما طال البلاء، مهما امتد الألم، نحن في حضرة قضاء الله لازم نقول يارب ، الأشجار لا تموت إلا واقفة".

