إعلامية سعودية: سحبنا البساط من الكويت.. ومستشار بن زايد يرد

15 يونيو 2020 - 10:13 ص

قالت الإعلامية السعودية إيمان الحمود إن الدراما السعودية سحبت البساط من الدراما الكويتية.

وأضافت الحمود: "أول مسلسل سعودي على نتفلكيس ولا أروع.. وبطولة نسائية خالصة.. صراحة سحبنا البساط من الدراما الكويتية".

كانت الحمود قد ردت على الشاعر محمد زايد الألمعي قائلة: "والله أنك شجعتني.. بدأت بمشاهدة أولى حلقاته هذا الصباح".

جاء هذا عقب ما كتبه الألمعي عن مسلسل وساوس: "شاهدت المسلسل الاستثناء (وساوس) وأظنّه رفع سقف المنافسة عالياً..

وبالنسبة لي فمآخذي عليه شكليّة في أغلبها ولاتخلّ بأثره العميق في تحويل سياق الدراما المحليّة إلى منافسة أكثر احترافيّة".

وعلق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي قائلا: "ناوية تزعلين محبيك في الكويت يا إيمان".

لترد عليه الحمود قائلة: "الكويتيين حبابيبي فديتهم مايزعلون".

ولقيت تدوينة الحمود ردود فعل واسعة، حيث علق أحدهم قائلا: "أكيد ما نزعل، كل واحد عنده وجهة نظر ونحترمها.. الفن الخليجي كله مكسب لنا المهم يكون هادف ويحمل رسائل إيجابية للمجتمع.. الفن المفروض يكون المرأة العاكسة لمجتمعاتنا.. للأسف معظم اللي يعرض لا يمثلنا كشعوب خليجية ."

وعلق آخر: "الكويتيين ما يزعلهم نجاح الفن بالخليج بالعكس يسعدون بالمنافسة فيما ساهموا في الدراما القطرية والدراما الإماراتية والسعودية.. ولكن إيمان الحمود كان أقصى أمنياتها أن تتحدى الدراما الكويتية لأنها شافتها الأعظم حتى من الدراما السورية.. فوضعت مقارنة انتصارها على الفن الكويتي".

يذكر أن المسلسل الكويتي "أم هارون" كان أكثر الأعمال الكويتية التي شهدت انتقادا واسعا في الموسم الرمضاني لهذا العام، والذي قامت فيه الفنانة الكويتية حياة الفهد بدور البطولة.