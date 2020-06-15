» مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية

15 يونيو 2020 - 10:01 ص

قالت وسائل إعلام أردنية إن شابا أردنيا يدرس الإدارة التربوية ويحمل درجة الماجستير تقدم إلى فتاة أردنية -طبيبة- حيث توجه إلى منزلها وذويها في منطقة الجبل الأخضر الواقع في العاصمة الأردنية عمان .

وأضافت أن الشاب الأردني عندما وصل إلى منزل الفتاة، وافق والد الفتاة التي تدرس الطب على الشاب الأردني الذي يتمتع بحسن الخلق والسلوك .

وفي التفاصيل عند بداية مراسم عقد القران وجه المأذون سؤالا لوالد العروس : "ما هو المهر الذي تحتاجه لابنتك؟

وجاء رد والد العروس بمفاجأة أذهلت الحضور وعقدت الألسنة لجميع المتواجدين من عائلة العريس وغيرهم من الحضور.

وأعلن والد العروس أمام جميع الناس بصوت مرتفع: "إن ابنتي مهرها مليون صلاة على سيدنا النبي محمد صل الله عليه وسلم".

وعن المؤخر قال والد العروس: بأنه أيضاً مليون من الباقيات الصالحات .

وأكد والد العروس أن يتم تدوين مهر ابنته بعقد القرآن الكريم كما هو موضحاً بأنه يحيي سنة النبي محمد صل الله عليه وسلم في ضرورة للتخفيف عن الشباب المقبلين على الزواج.